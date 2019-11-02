Посол Украины в Китайской Народной Республике (КНР) будет назначен в ближайшее время. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Facebook.
Как отмечается, кандидатура посла Украины в Китае проходит последние этапы согласования.
«Должность важна - нужен взвешенный подход. Это будет человек опытный и профессиональный, и чтобы была с уважением воспринята нашими китайскими партнерами», - подчеркнули в ведомстве.
Также в ведомстве отметили, что сейчас завершается процесс межведомственного согласования относительно назначения глав украинских частей межправительственных Комиссий по сотрудничеству со всеми странами мира (включая Китай). Это происходит в связи со сменой правительственной команды, акцентировали в ведомстве.
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