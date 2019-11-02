Посол Украины в Китайской Народной Республике (КНР) будет назначен в ближайшее время. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

Как отмечается, кандидатура посла Украины в Китае проходит последние этапы согласования.

«Должность важна - нужен взвешенный подход. Это будет человек опытный и профессиональный, и чтобы была с уважением воспринята нашими китайскими партнерами», - подчеркнули в ведомстве.