также в разделеПолитика
Медведчук: Условием проведения встречи в «нормандском формате» является выполнение «формулы Штайнмайера» 15
На Закарпатье назначен новый глава полиции 9
Украину посетит министр иностранных дел Эстонии 11
Суд продолжил избирать меру пресечения Дубневичу 18
Глава МИД Финляндии посетил участок разведения войск в Станице Луганской 17
В России передали в суд дело против Рудьковского 26
Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Макрона об «украинских бандах» 65
КИУ: 13 нардепов пропустили 90% голосований в октябре 22
Языковой спор: Украина выполнила 6 из 7 обязательств к закону об образовании 146
«Секс-переписка» Яременко: Шуфрич стал на сторону журналистов 43
Назначен новый глава Тернопольщины 40
Вступил в силу закон о наказании нардепов за прогулы 25
Рада выделила миллиард шахтерам 77
Лавров: С приходом Зеленского ситуация изменилась 92
«Сумку собрал»: Дубневич заявил, что готов к аресту 33
ОПЗЖ: Богдан Яременко должен сложить депутатский мандат и уйти в отставку 41
Рада вернула наказание за незаконное обогащение 103
Медведчук: Идея вступления Украины в НАТО проводит линию раскола между Западом и Востоком Украины 38

Посол Украины в Китайской Народной Республике (КНР) будет назначен в ближайшее время. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

Как отмечается, кандидатура посла Украины в Китае проходит последние этапы согласования.

«Должность важна - нужен взвешенный подход. Это будет человек опытный и профессиональный, и чтобы была с уважением воспринята нашими китайскими партнерами», - подчеркнули в ведомстве.

Также в ведомстве отметили, что сейчас завершается процесс межведомственного согласования относительно назначения глав украинских частей межправительственных Комиссий по сотрудничеству со всеми странами мира (включая Китай). Это происходит в связи со сменой правительственной команды, акцентировали в ведомстве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6746 грн.
8
Теги