В понедельник, 4 ноября, с официальным рабочим визитом Украину посетит министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как сообщается, в ходе визита Рейнсалу встретится со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко. Они обсудят диджитализацию государственного управления и сотрудничество в международных организациях.

«Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности привлечения эстонского опыта в сфере электронного управления и взаимодействия в контексте противодействия вызовам, поддержка Таллином внешнеполитических приоритетов Украины, а также сотрудничества в рамках международных организаций», - говорится в сообщении.

Напомним, глава МИД Финляндии посетил участок разведения войск в Станице Луганской.