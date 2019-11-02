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Делегация Финляндской Республики во главе с министром иностранных дел Финляндской Республики господином Пекка Хаависто посетили с рабочим визитом участок разведения в Станице Луганской.

Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил в Facebook.

От украинской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Целью визита финской делегации стала «демонстрация поддержки Украины, получения актуальной информации по развитию ситуации безопасности и действий российских оккупационных войск».

Министр иностранных дел Финляндской Республики положительно отметил работу украинской стороны на КПВВ в Станице Луганской, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью.

Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.   

26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его ответы на вопросы ветеранов вызвали общественный резонанс.

28 октября заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы вывезли легальное оружие из Золотого.
ForUm

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