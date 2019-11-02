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В ближайшие сутки погоду в Украине определит теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных и большинстве центральных областей ожидается небольшой дождь, на остальной территории — без осадков. Ветер южный, 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с.

Температура ночью 0−5° тепла, в Закарпатье и Одесской области до 8°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 1−6° мороза; днем 8−13° тепла, на крайнем западе страны, в Одесской области и Крыму до 16°, на Левобережье 5−10° тепла.

В Киеве синоптики прогнозируют небольшой дождь, порывы южного ветра 15−20 м/с; температура ночью 3−5° тепла, днем 10−12°.

В понедельник, 4 ноября, в западных и северных областях пройдет небольшой дождь, днем в Карпатах и Закарпатье ожидается значительный дождь, на остальной территории будет сухо.

Ветер южный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура на Правобережье и в Крыму ночью 6−11° тепла, днем 12−17°, на Левобережье ночью 1−6° тепла, на Луганщине 0−3° мороза, днем 9−14° тепла.

В Киеве ночью ожидается местами небольшой дождь, днем — без осадков. Ветер южный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью 8−10°, днем 15−17°.

Напомним, накануне в ГСЧС предупредили о сильных ветрах.
ForUm

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