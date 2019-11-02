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В субботу, 2 ноября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, местами возможны сильные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, сегодня днем на Правобережье, а также в Киеве и Киевской области стоит ожидать сильные порывы ветра до 15-20 м/сек.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко предупреждала, что на выходных 2-3 ноября в Украине ожидаются сильные порывы ветра. Почти на всей территории страны возможен сильный, до штормовых значений, ветер южного направления. Ветер не прогнозируется лишь в восточных областях.
ForUm

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