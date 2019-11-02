также в разделеМир
Протестующие снова вышли на улицы Гонконга 5
Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг 8
Буря в Канаде оставила без света почти миллион людей 12
На российском танкере произошел взрыв, есть погибшие 13
В РФ вступил в силу закон о «суверенном Рунете» 68
Асад считает Трампа лучшим президентом в истории США 25
Вместо Brexit: В Британии началась предвыборная кампания 21
В США обвинили Россию в разжигании протестов в Чили 33
Боевики ИГИЛ избрали нового лидера 48
В Конгрессе приняли резолюцию о процедуре импичмента Трампа 464
Индия разделила штат Джамму и Кашмир 39
КНДР выпустила две ракеты в Японское море 20
Жертвами взрыва в пакистанском поезде стали 70 человек 16
Обнародовано видео спецоперации по ликвидации главаря ИГ 29
В Конгрессе США приняли резолюцию против участия РФ в саммите G7 22
Между Болгарией и РФ вспыхнул шпионский скандал 74
Венгрия наложила вето на совместную декларацию НАТО по Украине 79
Израиль закрыл посольства по всему миру 95

В результате нападения на военный пост на северо-востоке Мали были убиты 53 солдата.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на правительство Мали.

Также во время нападения были убиты местные жители, однако количество жертв не уточняется.

«Ситуация находится под контролем. Обыск и процесс опознания тел продолжаются», — сообщил министр связи Яя Сангаре.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Эта атака оказалось одной из самых смертоносных по вооруженным силам Мали за последнее время.

Напомним, что в 2012 году исламисты захватили северную часть Мали. В 2013 году французская армия отвергла их из части территории. В 2015 году правительство страны заключило мирное соглашение с боевиками, однако оно не привело к прекращению конфликта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги