В результате нападения на военный пост на северо-востоке Мали были убиты 53 солдата.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на правительство Мали.

Также во время нападения были убиты местные жители, однако количество жертв не уточняется.

«Ситуация находится под контролем. Обыск и процесс опознания тел продолжаются», — сообщил министр связи Яя Сангаре.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Эта атака оказалось одной из самых смертоносных по вооруженным силам Мали за последнее время.

Напомним, что в 2012 году исламисты захватили северную часть Мали. В 2013 году французская армия отвергла их из части территории. В 2015 году правительство страны заключило мирное соглашение с боевиками, однако оно не привело к прекращению конфликта.