В результате нападения на военный пост на северо-востоке Мали были убиты 53 солдата.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на правительство Мали.
«Ситуация находится под контролем. Обыск и процесс опознания тел продолжаются», — сообщил министр связи Яя Сангаре.
Эта атака оказалось одной из самых смертоносных по вооруженным силам Мали за последнее время.
Напомним, что в 2012 году исламисты захватили северную часть Мали. В 2013 году французская армия отвергла их из части территории. В 2015 году правительство страны заключило мирное соглашение с боевиками, однако оно не привело к прекращению конфликта.
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