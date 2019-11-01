Завтра, 2 ноября, в большинстве областей температура воздуха повысится, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ожидается + 6 + 11 градусов, самым холодным пока останется Восток Украины: + 3 + 6 градусов.

Ближайшей ночью мороз -2-8 градусов.

В воскресенье и на следующей неделе в Украине существенно потеплеет, во вторник-среду на юге и западе вероятно до +20 градусов!

2 ноября ожидаются дожди, однако пока только в западных областях, на остальной территории Украины будет сухо, разве что начнет увеличиваться облачность.

Завтра-послезавтра в большинстве областей ожидается сильный, до штормовых порывов, южный ветер.

В Киеве суббота также будет ветреной, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет + 5 + 8 градусов.

В воскресенье в столице – сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до +10 +12 градусов.

С началом наступления недели потепление усилится.