Боевики так называемых «ЛНР» и «ДНР» 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных Сил.
Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Боевики осуществляли обстрелы вблизи Старогнатовки, Талаковки, неподалеку Новогнатовки, Водяного, что на Приазовье, вблизи Марьинки, Майорска, Луганского, Новолуганского, Хутора Вольного и Троицкого.
За минувшие сутки потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этой эпохи боевики огневой активности не проявляли.
Напомним, в ООС подсчитали потери боевиков за месяц.
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