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Боевики так называемых «ЛНР» и «ДНР» 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных Сил.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Боевики осуществляли обстрелы вблизи Старогнатовки, Талаковки, неподалеку Новогнатовки, Водяного, что на Приазовье, вблизи Марьинки, Майорска, Луганского, Новолуганского, Хутора Вольного и Троицкого.

За минувшие сутки потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этой эпохи боевики огневой активности не проявляли.

Напомним, в ООС подсчитали потери боевиков за месяц.
ForUm

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