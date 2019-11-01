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На должность главы Государственного агентства по вопросам кино претендуют, как минимум, четыре человека. Среди них – актер сериалов «Сваты» и «Слуга народа». Соответствующая информация указана в декларациях претендентов на сайте НАПК, сообщает liga.net.

Один из претендентов – Алексей Кирющенко – является режиссером сериалов «Слуга народа» и «Моя прекрасная няня». Он также снимался в сериале «Сваты».

В интервью Детектор-медиа в июне 2015 года Кирющенко говорил, что  живет в Москве, хотя родился в Харькове. «То есть я россиянин украинского происхождения. Вот так. Но я сейчас получил в Украине вид на жительство, потому что постоянно здесь работаю», - сказал Кирющенко.

Второй претендент на должность главы Госкино - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) Юлия Синькевич.

Третий - продюсер, владелец ООО Дія фільм и Эйдетик Пикчерз Алексей Пантелеев.

Как сообщал ForUm, в августе глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении с должности.
ForUm

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