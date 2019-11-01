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Разведение сил и средств в районе Золотого в Луганской области уже завершено, а территория находится под контролем Министерства внутренних дел Украины. Об этом на брифинге заявил министр обороны Андрей Загороднюк, отвечая на вопрос журналиста.

«Сейчас уже практически оно (разведение. - Ред.) завершено, и полностью территория находится под контролем Министерства внутренних дел», - сказал Загороднюк.

Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.   
ForUm

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