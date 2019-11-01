Ночью в селе Ильинка Беляевского района мужчина сорвал флаг Украины со столба возле дома культуры и вытер об него ноги. Об этом в полицию заявил сельский голова, сообщает пресс-служба одесского облглавка.

Сотрудники Усатовского отделения полиции за несколько часов установили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель.

В разговоре с правоохранителями парень попытался оправдать свои действия водкой.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное законом предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.