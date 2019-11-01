Для безопасности на дорогах в зимний период мобилизованы все ресурсы, в том числе благодаря сотрудничеству с частными компаниями, имеющими современную снегоуборочную технику.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Для безопасности на дорогах государственного значения имеем 4641 единицу техники, которая готова оперативно реагировать на сложные погодные условия. В распоряжении облавтодоров - 3363 единицы. Другие подрядные организации имеют еще 1278 единиц», - отметил глава правительства.

По его словам, уже сегодня в регионы поедут 54 новых снегоуборочных авто.

«Более того, предусматриваются участки для временной остановки в случае непогоды - более 800 площадок подготовят в полосах отвода дорог», - сказал Гончарук.

Кроме того, на дорогах государственного значения установят 7000 погонных метров снегозадерживающих щитов.

Премьер-министр добавил, что фрикционные материалы для борьбы с гололедом на дорогах предусмотрены в полном объеме.

В Кабмине отметили, что облавтодоры – основные исполнители работ по содержанию дорог и сейчас имеют достаточно ресурсов для предотвращения аварийных ситуаций на дорогах. Однако Укравтодор привлекает также и частные строительные компании, чтобы эффективно усиливать безопасность на дорогах зимой.