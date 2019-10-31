Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец сентября этого года снизилась на 2,1% по сравнению с августом – до 51 миллиарда гривен. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец сентября задолженность населения по оплате за природный газ составила 22,3 миллиарда гривен, за централизованное отопление и горячую воду – 14,4 миллиарда гривен, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4,9 миллиарда гривен, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 4,1 миллиарда гривен, за вывоз бытовых отходов – 0,8 миллиарда гривен, за поставку электроэнергии – 4,5 миллиарда гривен.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в сентябре составили 714,8 гривни. В сентябре 2019 года население уплатило за жилищно-коммунальные услуги 5,7 миллиарда гривен, за поставку электроэнергии – 3 миллиарда гривен.

«В январе-сентябре 2019 года с населением было заключено 50 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 394,3 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 224 миллиона гривен», - добавили в Госстате.



