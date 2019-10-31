Россия хочет добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал на совместной с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером пресс-конференции в Москве, сообщает УНИАН.

«Мы движемся в правильном направлении, но надо довести все эти действия до конца, а во-вторых, это всего три небольших пункта, а мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и, конечно же, прекратить нарушение режима прекращения огня», - сказал он.

Лавров напомнил, что договоренность о разведении средств касается всего трех участков – Станицы Луганской, Петровского и Золотого - и была достигнута более трех лет назад на саммите «нормандской четверки» в Берлине.



«С тех пор все эти годы при «режиме Порошенко» создавалось впечатление, что он хочет не разводить силы и средства, а разводить мировое сообщество, говоря современным русским языком, и всячески выдумывал искусные причины, которые отодвигали начало самых первых шагов по разведению сил и средств. С приходом президента Зеленского ситуация действительно изменилась», - отметил Лавров.

«В Станице Луганской разведение, пусть и не сразу и не просто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины. Но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов», - добавил Лавров.

Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.