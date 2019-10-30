В аннексированном Россией Крыму постоянно сокращается количество детей, обучающихся на украинском и крымскотатарском языках, пока на украинском учатся 250 детей, а на крымскотатарском – 6 тысяч.

Как сообщает Громадське, об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич во время «Форума единства» в Мариуполе.

«В Крыму осталась только одна украинская школа в Феодосии. И сейчас на украинском учатся всего около 250 детей. В других школах украинский почти всегда изучается факультативно, история Украины не изучается с 2015-го», - сообщил представитель президента в Крыму.

По словам Кориневича, на крымскотатарском языке на полуострове учатся 6 тыс. детей, но и их количество постоянно уменьшается.

Он выразил предостережение, что в будущем будет «поколение, которое почти ничего не знает об Украине».

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».