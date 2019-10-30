В понедельник, 28 октября, в районе проведения операции Объединенных введен режим «желтый», сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что пребывание и перемещение лиц в зоне ООС осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей и транспортных средств.

Также сообщается, что военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов на период действия режима «желтый» имеют специальные полномочия:

- применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства в отношении лиц, совершивших или совершающих правонарушения или иные действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению операции Объединенных сил;

- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов – задерживать их для установления личности;



- осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся;

- входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;

- использовать со служебной целью средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия).

При определенных условиях обстановки разрешается:

- временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан с этих участков, отбуксировать транспортные средства;

- использовать в служебных целях транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и других представительств иностранных государств и международных организаций.

Для лиц, не привлеченных к ООС, установлены следующие ограничения:

- въезд (выезд) в район проведения операции;

- получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;

- допущение представителей органов государственной власти;

- хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия (нарезного военных образцов, несовременного стрелкового, спортивного, учебного, охотничьего нарезного и гладкоствольного), боевых припасов к нему, холодного оружия (арбалеты, охотничьи ножи и тому подобное), наградного, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными за своими свойствами метательными снарядами несмертельного действия и патронов к нему;

- осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов, проведение видео-, кино - и фотосъемок;

- использование в транспортных средствах радиостанций; - проведение туристических экскурсий и походов, рыболовства и охоты;

- посещение лесных массивов, отдельных районов местности; - перечень безопасных автомобильных и железнодорожных направлений;

- ограничение движения транспортных средств объездными путями;

- выполнение мероприятий по обеспечению публичной безопасности и порядка на улицах.



Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.