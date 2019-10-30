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В Мукачево 6-7 ноября состоится конференция «Закарпатье и Афон: духовно-культурные связи», на которой будет презентована книга «Афонский старец из Закарпатья».

Фото: Православие.ру

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Мукачевской епархии, общественности будет представлена биография святогорского старца, ученика преподобного Силуана Афонского, иеросхимонаха Аввакума (Вакарова).

«Через призму жизнеописания монаха- уроженца Закарпатья, авторы книги постарались детально восстановить историю возрождения Православия на Закарпатье в начале ХХ века», - сообщил один из авторов издания, директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило.

При подготовке биографии иеросхимонаха Аввакума были собраны сведения по истории афонского Пантелеимонова монастыря начиная с 1920-х по 1970-е годы.

«Знаменитая афонская обитель сохранилась в введении славян благодаря именно выходцам из Карпатской Руси», - отмечают авторы книги.

Над монографией работал коллектив историков из разных стран почти два года.

При написании были использованы материалы из архивов афонских монастырей и государственных архивов Украины, Болгарии, Венгрии, Германии, России, Словакии, США, Чехии. 
ForUm

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