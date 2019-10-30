Секретарь СНБО Алексей Данилов намерен уволить своего заместителя Сергея Кривоноса.

Об этом Кривонос сказал в интервью изданию «Апостроф».

«Алексей Мячеславович (Данилов, - ред.) не видит меня в должности заместителя секретаря СНБО. Почему? Не знаю. Но я благодарен, что он честно мне об этом сказал», - отметил Кривонос.

Он отметил, что не намерен самостоятельно подавать в отставку.

«Это прерогатива Президента. Скоро у меня должна состояться встреча с Владимиром Александровичем Зеленским, на которой я у него спрошу - нужен ли я на этой должности. Предоставлю ему отчет, что уже сделано мной и моей командой, мы еще планируем сделать и в какие сроки», - рассказал заместитель секретаря СНБО.

Кривонос отказался комментировать информацию о назначении советниками секретаря СНБО представителей шоу-бизнеса Сергея Сивохо и Максима Ткаченко.

«Задайте этот вопрос секретарю СНБО. Он их подбирает. Значит, чем-то руководствуется», - сказал он.

Напомним, Президент Петр Порошенко назначил Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 12 марта 2019. До того Кривонос работал на должности заместителя командующего Сил специальных операций.