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В Тернопольской области 22-летний юноша угнал автомобиль скорой медицинской помощи, чтобы добраться на нем домой на Прикарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Как рассказал начальник Чертковского отдела полиции Анатолий Мельник, сообщение о краже автомобиля, принадлежащего одной из сельских медицинских амбулаторий района, поступило от водителя. Выехав на место происшествия, полицейские установили, что вор воспользовался тем, что ключи были оставлены в замке зажигания.

Похищенный автомобиль правоохранители разыскали в одном из сел Ивано-Франковской области. Причастным к незаконному завладению транспортным средством оказался 22-летний прикарпатец. По словам подозреваемого, он угнал машину, чтобы доехать домой.

Автомобиль скорой помощи полицейские изъяли, а в отношении его похитителя начали уголовное производство. Действия подозреваемого следователи квалифицируют по части 1 статьи 289 УК - незаконное завладение транспортным средством. Продолжается досудебное расследование.
ForUm

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