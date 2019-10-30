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29 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 4 обстрела, «Север» - 5 обстрелов.

Вчера, 29 октября, потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня, потерь не зафиксировано.

Стоит отметить, что в сводке не сообщается об обстрелах района разведения сил и средств возле Золотого-4 со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, о котором ранее сообщила Украинская сторона СЦКК. 
ForUm

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