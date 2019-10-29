Парламент принял Закон «О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США «О налоговых требованиях к иностранным счетам «(FATCA)».

Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США «О налоговых требованиях к иностранным счетам» (FATCA), заключенное 7 февраля 2017 в Киеве. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

Документ вступает в силу с даты письменного уведомления Украиной США о завершении всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного соглашения.

«Соглашение направлено на повышение уровня соблюдения международного налогового законодательства и обеспечения применения положений закона FATCA на основе осуществления внутренней отчетности и автоматического обмена информацией в соответствии с Конвенцией между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал и протокола к нему, заключенных в Вашингтоне 4 марта 1994», - говорится в сообщении.