Президент Украины Владимир Зеленский назначил четырех временных членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Соответствующие указы от 29 кктяюря опубликованы на сайте главы государства.

Отмечается, что Руслан Кайдаш, Ольга Бабий, Валерий Тарасюк и Алексей Магда назначены до дня назначения членов НКРЭКУ, избранных по результатам открытого конкурсного отбора, но не более чем на три месяца.

Также президент освободил от занимаемой должности двух постоянных членов НКРЭКУ - Евгения Маглеваного и Александра Формагея.