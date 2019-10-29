Руководитель Офиса президента Андрей Богдан считает снижение рейтинга президента Владимира Зеленского ситуативным и не существенным. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Не «формула Штайнмайера» получила такой негатив, не было уменьшения рейтингов, а это был просто понятный процесс: из-за освобождения пленных был огромный рост (рейтинга. – Ред.), он был ситуативный, он не мог держаться долго на отметке в 73%.

Поэтому это обычный период, когда (рейтинг) начинает со временем немного падать, он проседает, а не падает», – отметил он.

По мнению Богдана, «и скорость принятия законов, и различные законы дискуссионные, и земельная реформа, и «формула Штайнмайера» – это не изменило отношения общества к президенту, вообще не изменило».

«Мы очень хорошо понимаем социологию, и мы ничего не делаем, пока не попробуем сделать. Пока не поймем, как это будет воспринято обществом», – подчеркнул он.