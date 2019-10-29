Вчера, 28 октября, в 21:53 в Днипре на улице Байкальская 9 на территории маслоэкстракционного завода ООО «Потоки» в складском здании произошел взрыв с последующим горением, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 23:16 подразделениями ГосЧС пожар был ликвидирован на площади 200 м2. Жертв и пострадавших нет.

В результате взрыва разрушено складское здание на площади около 4 тыс. 200 м2. К тушению привлекалось 37 человек личного состава и 7 единиц техники.