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В Лисичанске Луганской области в пятиэтажном доме произошел взрыв. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай.

«Сегодня, в дежурную часть Лисичанского отдела полиции поступило сообщение о том, что в 15:15 в г. Приволье в пятиэтажке № 3-А по улице Котовского произошел взрыв», - говорится в сообщении.

Отмечается, владелец квартиры №22 проводил ремонтные работы газовой печи во время которых произошел взрыв бытового газа.

В результате взрыва произошло разрушение внутренней стены между квартирами 22 и 21. Владелец квартиры 1980 г.р. получил телесные повреждения в виде ожогов лица и рук с которыми госпитализирован в больницу, где медики оказывают ему помощь.

Среди жильцов дома пострадавших нет. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

 
ForUm

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