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Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту возгорания магазина, сообщает пресс-служба облглавка.

Сообщение о возгорании у входа в магазин на улице Данилевского поступило в Шевченковский отдел полиции 25 октября около 2:30.

По адресу выезжали руководители, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и работники ГосЧС. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, собрали вещественные доказательства.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливаются убытки, нанесенные владелице, выясняются все обстоятельства.
ForUm

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