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У министра развития общин и территорий Алексея Чернышева хотят назначить главой Киевской областной государственной администрации (КОДА) вместо Василия Володина его зама – Дмитрия Назаренко, который трудится в КОДА с 2018 года.

Об этом стало известно изданию ForUm.

Как сообщили источники издания в правительстве, после местных выборов готовится ряд увольнений глав ОГА. Среди них всерьез рассматривается вероятность отставки Василия Володина – главы Киевской ОГА.

«Володин провалил выборы, и хотя он – человек Чернышова, тот намерен его заменить еще одним человеком, связанным с ним. Речь идет о заместителе главы Киевской ОГА Дмитрии Назаренко. Интересно, что это человек из еще порошенковской команды – был замом Горгана и Терещука. Потом усидел при Бно-Айрияне и Чернышове. В результате, теперь может подсидеть Володина», - рассказал источник. 

По словам источника, Дмитрий Назаренко имеет неоднозначную репутацию. В частности, он якобы замешан в строительных схемах  через кураторство правоохранителей области.
ForUm

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