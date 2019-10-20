Глава Киевской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке.

Об этом он сообщил в Facebook.

В частности, Бно-Айриян опубликовал на своей странице в Facebook заявление, в котором просит президента Украины Владимира Зеленского принять его отставку.

Отметим, в последнее время у него были конфликты с частью нардепов от правящей партии "Слуга народа". В частности, его обвиняли в коррупции и связях с одиозными чиновниками.