Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской областной государственной администрации. Согласно указу № 509/2019, который глава государства подписал 10 июля, им стал Михаил Бно-Айриян, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Удостоверение новому главе ОГА Зеленский вручил в Борисполе во время встречи с активом Киевской области.

Глава государства подчеркнул, что наряду с развитием региона и внедрением новых технологий в области представители власти должны помнить и о ежедневных вопросах жителей.

«Не забывайте о таких проблемах, как больницы, детские сады, школы – обращайте внимание на эти важные вещи», - сказал президент.

Новый председатель ОГА поблагодарил главу государства за доверие и отметил, что для него большая честь представлять один из ключевых регионов Украины. «Киевщина уникальна, потому что это столичный регион. Он у всех на виду», - сказал Бно-Айриян.

Чиновник отметил, что в своей работе планирует полностью изменить подходы, построив ее, в частности, на принципах прозрачности, открытости, клиентоориентированности и заботы о людях.

«Люди – это наши клиенты, и мы должны нести максимальный сервис для них», - отметил он.

Председатель Киевской ОГА также отметил, что хочет превратить область в регион новых возможностей для людей, в том числе по открытию собственного дела, о котором, по опросам, мечтают 40% жителей Киевщины. Он также подчеркнул необходимость «развернуть» область к инвесторам.

Бно-Айриян заверил, что безотлагательно начнет работать над исправлением ситуации в Бориспольской многопрофильной больнице, чтобы уже в течение года достичь изменений. Также он выразил надежду на поддержку в работе со стороны территориальных органов центральной власти и силового блока и налаживание сотрудничества с областным советом.

Бно-Айриян родился в столице Азербайджана Баку. Школу окончил во Львове, а затем учился в Киевском национальном университете имени Шевченко по специальности «Международные экономические отношения».



В течение 2010-2013 гг. Бно-Айриян был советником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко. Также был советником экс-премьера Николая Азарова, отвечая за направление в охране здоровья.



В 2015-2016 годах Бно-Айриян возглавлял Департамент стратегического планирования и европейской интеграции в Министерстве энергетики и угольной промышленности. Он был директором по коммуникациям и международного сотрудничества предприятия, а впоследствии занял должность заместителя директора «НЭК «Укрэнерго».