Начато уголовное производство по факту травмирования в Великомихайловской больнице двух малолетних детей, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Мальчик с девочкой, 2017 и 2014 рождения, выпали из окна палаты на втором этаже. В результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее младший брат – повреждение позвоночника.

Накануне дети были изъяты представителями службы по делам детей из неблагополучной семьи, условия жизни которой – неприемлемы для детей. Для обследования были доставлены в районную больницу и помещены в палату на втором этаже. Именно из ее окна детки, оставленные без присмотра медперсонала, и упали.

Сейчас брат и сестра госпитализированы в областную детскую больницу. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей в Великомихайловском отделении полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, а также виновные. За подобное правонарушение законом предусмотрено до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.