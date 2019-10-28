Одного из ключевых фигурантов в деле о покушении на топ-менеджера «Харьковоблэнерго» помогает скрывать от следствия высокопоставленный сотрудник СБУ. Об этом сообщил источник в харьковской прокуратуре.

Как сообщала "Украинская правда", 12 января 2019 года в подъезде собственного дома заместитель генерального директора «Харьковоблэнерго» Дмитрий Исаев подвергся нападению и получил множественные удары ножом в область живота и грудной клетки.

В настоящее время следственный отдел Немишлянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области расследует криминальное производство №12019220460000106 по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

На днях средства массовой информации, со ссылкой на правоохранителей, распространили сообщение, что «к покушению причастен предшественник Исаева на этой должности – Александр Свиридов».

СМИ также сообщили некоторые подробности. В частности, о том, что «Дмитрий Исаев раскрыл финансовые махинации Свиридова, в результате которых АО "Харьковоблэнерго" был нанесен многомиллионный ущерб, и доложил об этом новому руководству акционерного общества. В результате, Александр Свиридов, начальник управления И.В. Попова и еще ряд связанных с ним сотрудников были уволены с предприятия».

О том, что «основная версия следствия – профессиональная деятельность Исаева», подтвердил и источник в прокуратуре.

Впрочем, отметил он, «если бы это дело действительно хотели расследовать, его вело бы следственное управление области, а не район».

«Активные действия по Свиридову следственной группе проводить не дают. Одного из его бывших подчиненных, которого следователи рассматривают как связующее звено между непосредственными исполнителями и заказчиком преступления, сейчас умело спрятали от следствия», подчеркнул источник.

По его информации, уйти от ответственности «Свиридову помогает сотрудник УСБУ по Харьковской области полковник Евгений Бочаров».

Напомним, на днях ветераны АТО пожаловались в суд на бездействие СБУ в отношении Александра Свиридова.

Ранее ряд СМИ опубликовали материал-расследование «Полковник Бочаров как лакмус для Баканова».