Заигрывание со злыми духами ни к чему хорошему не приведет и это крайне опасно для духовной жизни.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, комментарий управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония о том, как Церковь относится к Хеллоуину, опубликован на сайте издания «Комсомольская правда в Украине».

«Человек познается по делам, а праздник - по духу. Если праздник приносит радость и мир, а традиции, связанные с ним, - добро и тепло в сердца людей, то это верный признак правильности и нужности. В противном случае это не что иное, как только яркий перформанс, и праздником подобный маскарад никак не назовешь, это лжепраздник.

Именно такая ситуация возникла с пришедшим в нашу жизнь Хеллоуином: сомнительной историей с недобрыми персонажами, не несущей ни смысла, на радости, популяризирующей злых духов. Основными темами Хеллоуина являются нечистая сила, смерть, оккультизм и монстры. Язычество в чистом виде», - отметил владыка.

Митрополит Антоний рассказал, имеет ли Хеллоуин отношение к христианству.

«Люди безуспешно пытаются найти "высший" смысл в Хеллоуине и даже приписывают ему околохристианские мотивы. На самом же деле многие попались на удочку дельцов, введших моду на хеллоуинскую атрибутику и зарабатывающих на этом деньги.

Главная цель любого христианского праздника - весть о Христе. Если благой вести нет, то к христианским традициям он не имеет никакого отношения.

С подобными лжепраздниками надо быть предельно осторожными. Заигрывание со злыми духами ни к чему хорошему не приведет. Это крайне опасно для духовной жизни. Впрочем, как и участие в любых языческих гуляниях: на Ивана Купалу и прочее.

Духовное падение может быть вначале и незаметным, подумаешь, немного отвлекся. Но небольшое отвлечение от основной дороги может привести к фатальным последствиям: потере главного ориентира и схождению с верного пути. За этим последуют блуждания в темноте. И они могут стать бесконечными, на всю жизнь. Темные силы не отпускают просто так человека, держат его за все крючки», - сказал управделами УПЦ.

Он подытожил, что «важно держаться Истины даже в кажущихся мелочах и не сходить с верной дороги ни под каким предлогом».