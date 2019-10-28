также в разделеНовости компаний 2
Детский автопарк: спортивные машинки, грузовики и танки 54
Три причины, почему интуитивный духовой шкаф SteamBake обязательно должен быть на вашей кухне 26
Пылесос для бассейна – модная штучка или необходимость? 52
Что нужно знать о редких заболеваниях легких 71
Мотосезон с КАСКО: нюансы страхования мотоциклов 30
Как выбрать бюджетный смартфон 52
Как заказать сайт и получить то, о чем мечтаете 32
Гравировка на обручальных кольцах: за и против 64
ТОП лучших страховых компаний Украины 55
VPS (VDS): сервер с оптимальными возможностями 124
Печать фото на холсте: материалы, варианты картин 50
Как выбрать 3D-фотообои с учетом их вида и тематики рисунка 57
Стоматология в Киеве: цена лечения зубов на www.lumident.kiev.ua 694
Как открыть свое дело: 7 шагов к успеху 75
Авторское право на YouTube: как не попасть в бан 66
Что такое виниловая плитка и почему она идеальна для пола 79
Как получить онлайн-кредит на карту без отказа: выбор компании и требования к заемщику 57
Прочистка унитаза и канализационной системы на разных объектах 5666

В отсутствие хозяев дома может произойти все что угодно — от кражи до утечки газа и потопа. Как защитить свою недвижимость от непредвиденных ситуаций? Один из способов — установка современной GSM-системы SafeHome.

Компания «Киевстар» в партнерстве с компанией «Охранный Холдинг» предлагают клиентам профессиональную охранную систему SafeHome. Ею можно с легкостью управлять с помощью мобильного телефона в режиме реального времени. Беспроводная технология европейского качества имеет защиту от «глушилок», взломов, засветки и электромагнитных помех. 

Как использовать

Управлять системой SafeHome можно как со смартфонов, так и простых кнопочных телефонов. В беспроводной блок встроена SIM-карта, что позволит передавать команды также с помощью SMS-сообщений и звонков. В случае тревоги клиент получит оповещение, а также ему поступит телефонный звонок. Охранная компания моментально реагирует на сигнал и отправляет наряд на объект. 

С помощью приложения в режиме реального времени всегда можно уточнить включена ли сигнализация, а также управлять электронными приборами. Ведь GSM-система включает в себя не только стандартное оборудование, но возможность установки дополнительного:

  • Умные розетки, которыми можно удаленно управлять из приложения. 
  • Датчики дыма, угарного газа и протекания. 
  • Сирены, которые в случае срабатывания датчиков издают громкий звуковой сигнал, предупреждая об опасности. 

Техническая поддержка и мониторинг пользователей происходит круглосуточно. За каждым абонентом закреплен личный менеджер, готовый помочь и ответить на все вопросы в любое время.

Преимущества системы

В сравнении с пультовыми и автоматизированными системами GSM сигнализация SafeHome для дома имеет ряд преимуществ, которые позволяют контролировать безопасность всего объекта: 

  • Иммунитет от срабатывания на домашних животных до 40 кг.
  • Контроль взлома и проникновения.
  • Контроль температуры в помещении.
  • Контроль заряда батареи. 
  • История событий с указанием даты и времени. 
  • Мульти-доступ до 10 пользователей на объект. 

Как подключить

Установка и подключение оборудования не требует дополнительной оплаты. Несколько простых шагов и мастер компании приедет для установки оборудования:

Заполните специальную форму на сайте.

Дождитесь звонка оператора для подтверждения даты и времени.

Установите специальное мобильное приложение.

Ежемесячная абонентская плата составляет 400 гривен в месяц. Обратите внимание, на данный момент услуга доступна в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Мариуполе, Каменском, Кривом Роге, Павлограде, а также в некоторых населенных пунктах Киевской области: с. Чайки, Вишневое, Боярка, с. Белогородка, с. Софиевская Борщаговка, с. Петропавловская Борщаговка. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2272 грн.
23
Теги