В отсутствие хозяев дома может произойти все что угодно — от кражи до утечки газа и потопа. Как защитить свою недвижимость от непредвиденных ситуаций? Один из способов — установка современной GSM-системы SafeHome.

Компания «Киевстар» в партнерстве с компанией «Охранный Холдинг» предлагают клиентам профессиональную охранную систему SafeHome. Ею можно с легкостью управлять с помощью мобильного телефона в режиме реального времени. Беспроводная технология европейского качества имеет защиту от «глушилок», взломов, засветки и электромагнитных помех.

Как использовать

Управлять системой SafeHome можно как со смартфонов, так и простых кнопочных телефонов. В беспроводной блок встроена SIM-карта, что позволит передавать команды также с помощью SMS-сообщений и звонков. В случае тревоги клиент получит оповещение, а также ему поступит телефонный звонок. Охранная компания моментально реагирует на сигнал и отправляет наряд на объект.

С помощью приложения в режиме реального времени всегда можно уточнить включена ли сигнализация, а также управлять электронными приборами. Ведь GSM-система включает в себя не только стандартное оборудование, но возможность установки дополнительного:

Умные розетки, которыми можно удаленно управлять из приложения.

Датчики дыма, угарного газа и протекания.

Сирены, которые в случае срабатывания датчиков издают громкий звуковой сигнал, предупреждая об опасности.

Техническая поддержка и мониторинг пользователей происходит круглосуточно. За каждым абонентом закреплен личный менеджер, готовый помочь и ответить на все вопросы в любое время.

Преимущества системы

В сравнении с пультовыми и автоматизированными системами GSM сигнализация SafeHome для дома имеет ряд преимуществ, которые позволяют контролировать безопасность всего объекта:

Иммунитет от срабатывания на домашних животных до 40 кг.

Контроль взлома и проникновения.

Контроль температуры в помещении.

Контроль заряда батареи.

История событий с указанием даты и времени.

Мульти-доступ до 10 пользователей на объект.

Как подключить

Установка и подключение оборудования не требует дополнительной оплаты. Несколько простых шагов и мастер компании приедет для установки оборудования:

Заполните специальную форму на сайте.

Дождитесь звонка оператора для подтверждения даты и времени.

Установите специальное мобильное приложение.

Ежемесячная абонентская плата составляет 400 гривен в месяц. Обратите внимание, на данный момент услуга доступна в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Мариуполе, Каменском, Кривом Роге, Павлограде, а также в некоторых населенных пунктах Киевской области: с. Чайки, Вишневое, Боярка, с. Белогородка, с. Софиевская Борщаговка, с. Петропавловская Борщаговка.