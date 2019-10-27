также в разделеМир
Эрдоган заявил о возможной новой операции Турции в Сирии 13
Сотрудник Госдепа дал показания по делу об импичменте Трампа 17
Президент Чили из-за протестов призвал всех министров уйти в отставку 12
Google запустил новый поисковый алгоритм 18
Американские военные ликвидировали лидера ИГ аль-Багдади 19
Протесты в Барселоне: произошли столкновения между протестующими и полицией 15
В России прокомментировали резкий разговор Зеленского с военными в Золотом 126
Площадь пожара на севере Калифорнии уже превысила 4 тыс. га 11
Большинство из 39 погибших в грузовике были из Вьетнама 30
В Казахстане задержали 26 человек за участие в протестах 18
Секретная служба США допросила Эминема 35
США прекращают полеты на Кубу 41
Наводнение в Японии: в результате ливней погибли 10 человек 22
В Европе создадут региональное командование спецопераций НАТО 14
Суд продлил арест экс-президенту Кыргызстана 16
«Уничтожитель» Эрдоган подал жалобу на французский журнал 18
США освободили россиянку Бутину 23
В РФ военный застрелил 8 сослуживцев 34

В США в Гринвилле, штат Техас, в результате массовой стрельбы около университета A&M погибли как минимум двое людей и 10 человек пострадали.

Об этом сообщает CNN.

На данный момент правоохранители ищут нападавшего.

В администрации университета подтвердили произошедшее, однако заявили, что стрельба произошла не на кампусе учебного заведения. Университет сотрудничает с полицейскими, чтобы определить, является ли кто-то из убитых студентами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2705 грн.
8
Теги