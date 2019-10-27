В США в Гринвилле, штат Техас, в результате массовой стрельбы около университета A&M погибли как минимум двое людей и 10 человек пострадали.
Об этом сообщает CNN.
На данный момент правоохранители ищут нападавшего.
В администрации университета подтвердили произошедшее, однако заявили, что стрельба произошла не на кампусе учебного заведения. Университет сотрудничает с полицейскими, чтобы определить, является ли кто-то из убитых студентами.
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