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У фигуранта крымского «дела Веджие Кашка» Асана Чапуха диагностировано онкологическое заболевание, сообщил Крым.Реалии адвокат Айдер Азаматов.

По его словам, Асан Чапух до сих пор находится на съемной квартире по домашним арестом.

«К сожалению, наши попытки изменить ему адрес пребывания не увенчались успехом. За время пребывания в СИЗО и под домашним арестом у моего подзащитного кардинально ухудшилось состояние здоровья. Он неоднократно ложился в больницу, проходил обследование и лечение и, как мне он сам сообщил, у него диагностирован рак, онкологическое заболевание. Он уже прошел три курса химиотерапии и проходит сейчас. Впереди будет еще столько же», — рассказал адвокат.

Как отметил Азаматов, ранее Асан Чапух жаловался на то, что нахождение под домашним арестом в съемной квартире не лучшим образом влияет на его здоровье.
ForUm

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