Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что в течение 2014-2015 годов при реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений, Харьковская ОГА заключила договоры с юридическим лицом на реконструкцию очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета на общую сумму более 20 млн гривен ($795 тыс.).

При выполнении указанных работ предприятие-подрядчик с целью завладения государственными средствами осуществило монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысило стоимость материалов в несколько сотен раз. Общая сумма ущерба составила более 18 млн гривен ($715 тыс.).

Обвинительный акт в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика по факту присвоения государственных средств в составе организованной преступной группы по ч.5 ст.191 УК Украины направлен в суд.

Прокуратурой установлено, что до наступления указанных последствий привели преступные действия директора Департамента, который небрежно отнесся к возложенных на него обязанностям, и согласовал соответствующую проектно-сметную документацию и принял выполненные работы.