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С 2020 году в Украине должна заработать так называемая программа «мобильности» школьников, согласно которой путешествия учеников по Украине будут оплачивать за счет государственного бюджета.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью «Радио Свобода».

«Это программа, мы ее так назвали, «мобильности» школьников. Это программа, когда дети из разных регионов Украины будут путешествовать по Украине. Каждая пятая школа будет задействована в этой программе в следующем году», — рассказал Бородянский.

Программу уже поддержало правительство, потому Бородянский убежден, что она также утверждена в бюджете.

«Они (школьники — ред.) не просто увидят Украину, они, вернувшись в свой класс, в свою школу, будут об этом рассказывать, это будет частью их задачи. Это больше чем просто странствования», — добавил министр.

В настоящее время для поездок внутри страны школьники пользуются отдельными льготами по ученическим билетам. В частности, в поездах «Укрзализныци» дети в возрасте от 6 до 14 лет могут ездить в пассажирских вагонах всех категорий с оплатой стоимости проезда в размере 75% стоимости проезда взрослого пассажира.
ForUm

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