Сегодня, 25 октября, в одном из сел Кривоозерского района работники социальной службы проверяли бытовые условия проживания состоящей на учете семьи.
Во время общения служащие увидели явные признаки беременности у 13-летней девочки, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
По словам малолетней, она имела половую связь с отчимом. Мать утверждает, что дочь скрывала отцовство ее мужа.
Сейчас полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 155 УК Украины «Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются, продолжаются первоочередные следственные мероприятия.
Сейчас правоохранители общаются с отчимом малолетней.
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