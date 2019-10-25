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В День памяти жертв политических репрессий, приход храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской и Мемориальный центр «Бутово» 30 октября проведет на Бутовском полигоне (Россия) ежегодную акцию «Голос Памяти».

Фото: РИА Новости

Как сообщает patriarchia.ru, в 10.00 в каменном храме Новомучеников и исповедников будет совершено поминальное богослужение, по окончании которого в 10.30 акция продолжится на территории захоронений, где будут зачитываться имена погибших в Бутове в соответствии с «расстрельными списками» НКВД, по дням приведения приговоров в исполнение.

Все желающие смогут возложить цветы и поставить свечи на насыпи погребальных рвов. Чтение имен будет проходить перед мемориалом «Сад памяти» и продлится, предположительно, до 18.30.

*** Бутовский полигон – крупнейшее в Московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий. Сегодня известны имена 20 760 человек здесь убиенных. Эти люди были расстреляны в течение очень короткого периода времени, с августа 1937 года по октябрь 1938, а полигон функционировал с 34 по 53 год.
ForUm

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