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Информация о возможном назначении гражданина РФ Сергея Алексашенка советником премьер-министра Украины не соответствует действительности. Соответствующее заявление распространила пресс-служба правительства.

«Гражданин Алексашенко не является советником премьер-министра», - подчеркнули в Кабмине.

Ранее СМИ сообщили, что советником Гончарука на общественных началах могут назначить российского экс-чиновника. 

Алексашенко в 1993-1995 гг. занимал должность заместителя министра финансов РФ. В конце 90-х был первым заместителем председателя правления Центрального банка России. Работал в российском «Росбанке» и холдинговой компании «Интеррос». С 2014 года проживает в США. В 2015 году называл себя беженцем, а также критиковал российские государственные институты и действия Путина на посту президента.

В интервью для радио «Эхо Москвы» в мае 2014 года Алексашенко заявлял, что Россия, захватив Крым, разрушила систему международных гарантий, которые давали Украине относительно неприкосновенности ее территории, а также разрушила баланс, который существовал в Европе и других регионах мира, относительно отсутствия войн за территории.
ForUm

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