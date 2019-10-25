Тариф на тепло с началом отопительного сезона не будет меняться. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает Укринформ.

«Тариф на тепло не меняется, то есть мы начинаем этот сезон с таким же тарифом, который существовал раньше», - сказал Пантелеев.

В то же время, по его словам, существует вопрос относительно постановления Кабинета министров, которое предусматривает предельный тариф на уровне 1400 гривен.

«Такое понимание как предельный тариф уже давно отсутствует в европейских странах. Тем не менее, хочу прояснить формальную сторону этого вопроса - предельный тариф 1400 гривен утвержден на услугу на поставку тепловой энергии. Сегодня как и в Киеве, так и в других городах существуют тарифы на услуги по централизованному отоплению, в столице это 1654 гривен. То есть, это разные вещи, их невозможно сравнивать, и вопрос «Почему 1400, а не 1600?» является сегодня некорректным. Этот вопрос будет рассматриваться, в том числе и в судах. Некоторые теплоснабжающие организации сегодня оспаривают это постановление», - отметил Пантелеев.

Напомним, 9 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет Министров пока не планирует принимать меры для увеличения тарифов на отопление.