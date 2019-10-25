Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» начало отопительный сезон в столице 25 октября и за 10 дней планирует подключить все дома, заявил на брифинге замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, сообщает УНИАН.



«С сегодняшнего дня в столице начинается отопительный сезон для жилого фонда города. Это будет происходить согласно графикам, согласованным с районными администрациями»,- сказал он, добавив, что подключение всего города займет до 10 дней.

По его словам, школы и детские сады к отоплению начали подключать еще 30 сентября и 90% таких объектов уже подключены. «Это самый поздний пуск тепла в Киеве за последние годы. За это время киевляне сэкономили 130 млн грн, если сравнивать с запуском тепла 15 октября, как в прошлом году»,- отметил Пантелеев.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября.