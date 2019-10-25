В Хмельницкой области полицейские задержали мужчину, который застрелил своих тестя и тещу и ранил 8-летнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

После содеянного мужчина пытался совершить самоубийство, однако был задержан нарядом группы реагирования патрульной полиции Каменец-Подольского, которых вызвала раненная дочь злоумышленника.

ЧП произошло вчера, 24 октября около 19:30 в селе Завалье Каменец-Подольского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время семейной ссоры мужчина из охотничьего ружья несколько раз выстрелил в 66-летнего тестя и 65-летнюю тещу, а потом еще ранил в руку 8-летнюю дочь, которая бросилась защищать дедушку с бабушкой. От полученных ранений пенсионеры скончались на месте происшествия.

Пока жена пыталась успокоить мужчину, девочке удалось убежать из дома и вызвать полицию.

Между тем злоумышленник пытался покончить жизнь самоубийством: сначала выстрелил себе в лицо, а когда попытка не удалась, закрылся в автомобиле и поджег его. В это время по вызову прибыли патрульные, которые вместе с соседями потушили транспортное средство и задержали злоумышленника.

Сейчас 40-летний мужчина находится под стражей в больнице. Его дочь прооперировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и проводятся дальнейшие следственные действия.