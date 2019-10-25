На выходных, 26-27 октября, в Украине синоптическая ситуация не изменится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Дождей не будет, туманы будут и много, температура воздуха составит в течение дня + 13 + 18 градусов, на западе до +22 градусов. Эти выходные практически завершают длительный период очень теплой октябрьской погоды, следующие уже могут быть с морозами и даже с мокрым снежком», – отметила она.

При этом синоптик подчеркнула, что уже с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться.

«В Киеве суббота-воскресенье будут туманными, без дождя, с дневной температурой воздуха около 15 градусов. В дальнейшем в столице также начнет холодать: Понедельник +12, вторник +10, среда +8, а дальше, до конца недели ночью уже появятся настоящие минуса», – заявила Диденко.