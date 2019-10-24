В федеральной земле Бургенланд открылось уже шестое Почетное консульство Украины в Австрии. Торжественная церемония открытия с участием почетных гостей состоялась в среду, 23 октября, в городе Айзенштадт во Дворце Эстерхази, сообщает Укринформ.

«Украина и Австрия имеют длительную совместную историю. Во многих сферах было и продолжается сотрудничество и эффективный обмен опытом. И это хорошо и полезно для обеих стран. Работа почетного консула - это деятельность, которая это сотрудничество усиливает и углубляет», - отметил в своей речи вновь назначенный почетный консул Украины в Бургенланде Фридрих Унгер.

Свою работу он видит в «посредничестве между культурами, учреждениями и дипломатическими зарубежными представительствами». «Я постараюсь укрепить контакты между Украиной и землей Бургенланд в сферах экономики, туризма, культуры, науки и спорта. Среди других моих задач - помощь и поддержка граждан Украины в Бургенланде, которые попали в беду», - заявил почетный консул.

Говоря об экономической привлекательности Украины, Унгер назвал перспективный аграрный сектор и плодородные земли. Кроме того, он указал на наличие хорошего сотрудничества в гуманитарной сфере: в Бургенланде был организован отдых для украинских детей, а также реабилитация пяти украинских воинов.

В торжественном приеме по случаю открытия Почетного консульства Украины в Бургенланде приняли участие члены правительства и земельного парламента, среди которых были президент парламента Бургенланда, бургомистр города, представители деловых кругов, СМИ и дипломатического корпуса, а также почетные консулы Украины в других федеральных землях. После приветственных слов почетных гостей посол Украины в Австрии Александр Щерба официально передал экзекватуру новому почетному консулу.

«За последние годы мы уже открыли почетные консульства Украины в Линце, Граце, Инсбруке, Зальцбурге, Клагенфурте. И вот сейчас очередь дошла и до самой восточной федеральной земли Австрии Бургенланда и города Айзенштадт. Назначенный здесь почетным консулом Фридрих Унгер - давний друг посольства и Украины . Так что отныне Украина будет еще лучше представлена ​​в этой прекрасной федеральной земле», - отметил Щерба.

Почетный консул является представителем Украинского государства, но не получает за это деньги, сама должность уже почетна. Для украинского посольства это также удобно и выгодно, ведь, как правило, почетные консулы обладают широким кругом знакомств и являются хорошими помощниками в работе посла и диппредставительства.

Щерба указал на то, что Бургенланд известен, прежде всего, своим прогрессом в вопросе возобновляемой (ветровой) энергетики, актуальном для Украины. Так с появлением почетного консула в этой австрийской земли открываются новые перспективы обмена опытом и нахождения партнеров.

«Кроме того, наш почетный консул специализируется на сельском хозяйстве, поэтому можно исходить из того, что именно сельское хозяйство будет его приоритетом, и появятся новые возможности также в этой сфере для украинско-австрийского партнерства», - добавил посол.