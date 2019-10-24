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24 октября в 03:25 на автодороге Киев-Варшава, вблизи села Федоровка Сарненского района произошло ДТП с участием автобуса «Неоплан», который двигался из Киева в Варшаву, и грузового автомобиля.

Об этом сообщает ГосЧС.

В результате ДТП второй водитель, находившийся с правой части автобуса, погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса с забойными ранами госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской ЦРБ. В автобусе находился 31 пассажир, из них 13 человек подросткового возраста (13-16 лет). Остальные пассажиры после осмотра от госпитализации отказались.

Силами работников нацполиции и спасателей была проведена доставка пассажиров с места происшествия в актовый зал административного здания патрульной полиции в Сарнах.

Спасатели ГосЧС с помощью спецоборудования деблокировали тело погибшего второго водителя из искореженного салона автрбуса и провели смыв горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги.
ForUm

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