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В Украине за 9 месяцев 2019 года в государственный бюджет поступило 126 млн 815 тыс. грн туристического сбора, сообщает Центр развития туризма Украины со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

«Всего по Украине за 9 месяцев 2019 в госбюджет поступило 126 млн 815 тыс. грн туристического сбора, что уже на 36 млн грн. больше, чем за весь предыдущий год (2018 - 90 млн 725 тыс.)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Киев за 9 месяцев также собрал рекордную сумму туристического сбора - 43 млн 142,2 тыс., что на 10 млн гривен больше, чем за весь 2018.
ForUm

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