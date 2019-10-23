В ночь на 23 октября в Полтавской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сообщает пресс-служба областной полиции.

Около 00:10 в Карловский отдел полиции поступило сообщение от дежурного железнодорожной станции с. Ланна о том, что в районе 66 км железнодорожного пути грузовой поезд совершил наезд на 39-летнего жителя одного из сел района, который лежал на железнодорожном пути. Последний погиб на месте.

В настоящее время проводятся все следственные действия с целью установления причин и обстоятельств происшествия. Сведения внесены в Едрей по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и 276 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного, если они повлекли гибель людей). Продолжается досудебное расследование.