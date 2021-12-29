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Из-за пожара на Хлебоприемном комбинате в Чорткове, который находится вплотную к железнодорожным путям, будет задержан поезд №58 Ворохта — Кие, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Поезд прибыл в ст. Чертков в 20:56 и задержался до локализации пожара.  

В результате пожара на рельсы упали конструктивные элементы транспортерной линии (подача зерна и круп) хлебоприемного предприятия. На месте работал Тернопольский пожарный поезд Ивано-Франковского отряда Львовской железной дороги.
ForUm

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