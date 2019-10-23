НАТО призывает страны Альянса расширить военную помощь Украине. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встреч министров обороны НАТО, сообщает РБК-Украина.

По его словам, НАТО поддерживает шаги по выполнению Минских соглашений и видит прогресс в этом процессе.

«Мы видим прогресс в реализации минских соглашений, в частности произошел обмен удерживаемыми», - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что страны альянса не признают аннексию Крыма. Столтенберг также рассказал о визите представителей НАТО в Украину.

«Евроатлантический совет через несколько дней посетит Киев и Одессу, чтобы получить информацию от Зеленского и его правительства. Мы проведем обмен мнениями о том, как НАТО может поддерживать Украину. Сегодня мы думаем о том, как мы можем делать больше для Украины», - подчеркнул он.